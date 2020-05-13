وصول 355 مصريا من العالقين في الكويت إلى القاهرة

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استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء ، رحلتي طيران استثنائيتين سيرتهم الخطوط الكويتية وطيران الجزيرة، قادمتين من دولة الكويت، على متنهم 355 ‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد .

قالت مصادر بمطار القاهرة ، إن رحلتي الخطوط الكويتية وطيران الجزيرة وصلتا المطار على متنهما 355 مصريا كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى الركاب 2 بالمطار، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" على ركاب الرحلتين داخل صالة الوصول.

وأوضحت المصادر، أن الرحلة الأولى وصلت على متنها 195 مصريا والثانية 160 مصريًا ، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 14 يوما ، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .