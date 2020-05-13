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أخبار العالم

سوريا تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:56 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 48 إصابة. 


وقالت الصحة السورية إن إجمالي أعداد المصابين بالفيروس في البلاد حتى اليوم بلغ 45 إصابة، شفي منها 29 إصابة، وتوفيت 3 حالات. 


وأعلنت سوريا، إعادة فتح كافة المساجد لأداء صلاة الجمعة مع الالتزام بكل الضوابط الصحية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.


وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن صلاة الجمعة سوف تؤدى وفق ضوابط صحية محددة تلزم المصلين بارتداء الكمامات والتباعد بينهم مسافة كافية والتعقيم عند باب المسجد، بالإضافة إلى إغلاق المواضئ ومصليات النساء وعدم حضور المرضى ومن تظهر عليه أي أعراض شبيهة بأعراض "كورونا" وتعقيم المساجد قبل الصلاة وبعدها وألا تتجاوز الخطبة مدة عشر دقائق.


كانت وزارة الأوقاف السورية أعلنت، أنه سيتم افتتاح المساجد لصلاة الجمعة فقط اعتبارًا من اليوم مع استمرار تعليق بقية صلوات الجماعة مؤقتًا.
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