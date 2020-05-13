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ديني

رمضان عبدالمعز: الله يغفر لجميع عباده فى هذه الليلة بعيدا عن ليلة القدر.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:28 م
رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز
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محمود ضاحي
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ان الله سبحانه وتعالي، يغفر لجميع عباده، فى الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، مستشهدا بقول حديث النبى محمد صلى الله عليه وسلم: "يغفر لهم في آخر ليلة ، قال الراوي للنبي عليه الصلاة والسلام: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: لا قال: يعني: المغفرة ليست خاصة بما إذا وافقت ليلة القدر، ففي كل سنة يغفر الله لهم في آخر ليلة، سواءً وافقت ليلة القدر أم لم توافق ليلة القدر، الصحابي ظن بأن فضل الله عز وجل في هذه الليلة بالمغفرة لأنها ليلة القدر، فسأل: ( أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله)".

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاربعاء: "العبد عليه ان يقيم العبادة، والله سبحانه وتعالى يجازيه بما يفعل".

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه لا يجوز القياس فى العبادات، موضحا: "العبادات توفيقية، مينفعش تقيس بين واحد جنب، يستطيع أن يحرج الزكاة، لكنه لا يستطيع الصلاة.

وتابع عبد المعز،  "السيدة الحائض، لابد أن تصوم الفاءت منها، لكنها لا تؤدى الصلاة عما فاتها فى أيام الاجازة الشهرية".

لماذا تقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة التي تفوتها في فترة الحيض؟
هل على المرأة إعادة الصلاة التي فوتها أثناء فترة الحيض ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 
رد سؤال إلى الصفة الرسمية لدار الإفتاء عبر "فيسبوك"، جاء فيه: "

وأوضح العجمي، قائلًا: " أنه ليس على المرأة إعادة الصلاة التي تفوتها في فترة الحيض، ولكن عليها إعادة الصيام. 
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