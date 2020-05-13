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جمال شعبان: 20 ألف بحث خلال العام الماضي عن النوم وكهرباء القلب

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:34 م
الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
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البهى عمرو

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إنه تلقى رسائل كثيرة عن الأشخاص الذين ينامون بالنهار ويستيقظون ليلا، والأشخاص الذين تصدر منهم أصوات شخير أثناء النوم، وهل ذلك يتسبب فى مشكلات بالقلب.


وأوضح عميد معهد القلب السابق خلال برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تخصص طبي جديد يسمى طب النوم وهناك عيادات فى مصر مخصصة للنوم، وهناك رسم للنوم مثل رسم القلب.


وأوضح عميد معهد القلب السابق، أن رسم النوم يراقب الضغط، لافتا إلى إن الله جعل الليل للسكن و النوم و الطمأنينة، مؤكدًا أن هناك دراسات كثيرة تمت على النوم.


وأشار عميد معهد القلب السابق إلى أن، هناك 20 ألف بحث تمت خلال العام الماضى عن النوم وكهرباء القلب، مؤكدا أن الأنسان يحتاج 7 ساعات فى اليوم نوما ويكون نوم مستقر وعميق.

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