الداخلية: ضبط 42 ألف كمامة فاسدة و40 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالمحافظات.. فيديو

واصلت الإدارة العامة لـ شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

















وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.









وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج منها تمكن شرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الامن وبالتنسيق مع قطاع الامن العام من ضبط 4 اطنان جوز هند وتين مجفف، و2000 لفافة قمر الدين مجهولة المصدر لدى شركة بدون ترخيص للمواد الغذائية بالقاهرة.





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وكذلك ضبط 6.225 طن لحوم ومقطعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة، وضبط 2.5 طن سكر مجهول المصدر لدى مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية دون ترخيص قبل طرحها للتداول بالأسواق.









كما تمكنت شرطة التموين من ضبط 10 أطنان سلع غذائية حجبها مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص فى المنوفية عن التداول بالأسواق لرفع اسعارها.









وضبطت الإدارة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة بحوزته 2.100 طن مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي تمهيدا لطرحها بالاسواق مما يضر بصحة المواطنين.









وكذلك ضبط صاحب مخزن بالإسكندرية لحجبه 4 أطنان سكر عن التداول بالاسواق بهدف رفع اسعارها بالاضافة انها مجهولة المصدر.









وتمكنت الادارة العامة لـ شرطة التموين من ضبط 9100 عبوة سلع غذائية متنوعة مجهولة المصدر لدى مالك مخزن بدون ترخيص للمواد الغذائية بالشرقية.









وفى ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقليوبية تمكنت الادارة من ضبط 9.400 طن من الجبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي المسئول عن الثلاجة ينوى طرحها للبيع، وضبط نحو 4 اطنان من السكر مجهولة المصدر لدى مالك مخزن قام بحجبها عن التداول بالاسواق فى الاسكندرية .









ونجحت الادارة العامة لـ شرطة التموين من ضبط 42 ألف قطعة كمامة طبية مجهولة المصدر قبل طرحها بالاسواق لدى مالك مصنع للمستلزمات الطبية بالمنوفية، وضبط 900 متر أقمشة تستخدم فى الانتاج وجميعها مجهولة المصدر.







