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أحلى من الكافيهات.. طريقة تحضير فرابتشينو في البيت

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:40 م
طريقة عمل فرابتشينو
طريقة عمل فرابتشينو
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رشا عوني
اعتاد الجميع على تناول القهوة و الشاي بعد الإفطار في رمضان، لكن يمكنك استبدال القهوة التركي بمشروب فرابتشينو الشهير، فهو سهل التحضير ومشروب مختلف في رمضان ، إليكِ طريقة تحضير فرابتشينو في البيت بنفس مذاق الكافيهات. 


مكونات فرابتشنيو


كوب حليب
ملعقة كاكاو
ملعقة كبيرة من السكر
ملعقة نسكافيه
ملعقة نوتيلا صغيرة 
آيس كريم فانيليا أو شوكولاتة

 
طريقة عمل فرابتشينو : 

اغلي كوب الحليب واتركيه حتى يبرد تماما 

بعد أن يبرد الحليب ضعيه في الخلاط الكهربي 

أضيفي الكاكاو و النسكافيه للحليب ثم أضيفي السكر و نوتيلا و الايس كريم واخلطي المكونات جيدا ثم صبيها في الاكواب و يمكنك إضافة الايس كريم على وجهها للتزيين . 
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