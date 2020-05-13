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توك شو

تامر أمين: الابراشى بيقدم البرنامج الرئيسي فى ماسبيرو عشان ساكن جنب التليفزيون..فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:00 م
تامر امين
تامر امين
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أسامة علي

رد الإعلامى تامر أمين على تساؤل، عن سبب الاستعانة بـ الإعلامى وائل الإبراشي لتقديم البرنامج الاساسي في التليفزيون المصري، بدلا منه، قائلا:" عشان وائل ساكن جنب التلفزيون المصرى".


وأضاف "أمين" فى حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن "التلفزيون المصرى بيتى اللى بتشرف بيه وفضله عليا مدى الحياة".


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وأشار تامر أمين، إلى أنه على مدار السنوات الماضية كان على تواصل مع من المسئولين بماسبيرو، موضحا أن لديه رؤية أن عودة التعاون يجب ان تكون بمستوى برنامج "البيت بيتك" الذي كنت أقدمه.


وأكد تامر أمين أن برنامج الاعلامى وائل الابراشى جيد واتمنى له التوفيق لأنه فى التلفزيون المصري، لكنه ليس مثل برنامج "البيت بيتك".


وختم تامر أمين حديثه قائلا:" لن ولم يأت برنامج فى قوة وتأثير حالة برنامج "البيت بيتك".
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