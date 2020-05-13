مدير مستشفى المطرية: إصابة 19 حالة بفيروس كورونا..من إجمالي 54 عينة

قال الدكتور محمد صفي الدين، مدير مستشفى المطرية التعليمي، إن عدد الإصابات للأطقم الطبية بالمستشفى، حتى الآن 19 حالة إيجابية من إجمالي 54 عينة.





وأكد أن العدوى انتقلت للطاقم الطبي والإدارى عن طريق ممرضة توفى حماها نتيجة إصابته بفيروس كورونا وكانت مخالطة له.





وأوضح أن العمل منتظم داخل المستشفى وفور ظهور أي عدوى يتم تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى والتعقيم والتطهير الكامل للمكان ويتم المتابعة من ادارة مكافحة العدوى بالمستشفى وعرض تقرير على لجنة مكافحة الأزمات بالمستشفى على مدار ال 24 ساعة.





وأضاف مدير المستشفى أنه تم حصر جميع المخالطين من الفريق الطبي والعاملين، وإجراء مسح وتحاليل لهم، وننتظر نتائج أخرى خلال الساعات المقبلة.



