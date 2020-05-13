البابا تواضروس يستقبل كهنة وأعضاء كنيسة العذراء الأباصيري

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم كهنة وأعضاء مجلس كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بالأباصيرى بمنطقة عين شمس.

وناقش قداسة البابا تواضروس مع الأباء الكهنة ومجلس الكنيسة عددًا من الموضوعات المتعلقة بالخدمة، كما استعرض مجموعة من الموضوعات الأخرى، وفي نهاية اللقاء تم التقاط مجموعة من الصور التذكارية، وخلال اللقاء تم اتباع القواعد الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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وكان القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد نفى في وقت سابق اليوم، ما تردد حول إعادة فتح الكنائس في مصر في الثامن عشر من مايو الجاري، مشيرا إلى أن كل ما ينشر في هذا السياق عار تماما من الصحة.

وقال القس بولس حليم في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يخص بعض الكنائس الأرثوذكسية في المهجر.

وأضاف متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن كل كنيسة خارج مصر تتبع إجراءات الدولة التي تقع فيها، لذلك ستعود الصلوات في بعض بلدان المهجر مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المشددة يوم ١٨ مايو الحالي.

وقال متحدث الكنيسة "أما هنا في مصر نتابع كل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة وباء كوفيد ١٩(كورونا)، وفِي ضوءها سنتخذ الإجراءات المناسبة التي ترعي شعبنا القبطي و تضمن الأمان للمجمتع المصري".

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني قررت تعليق كافة الأنشطة والصلوات والفعاليات بمختلف الكنائس على مستوى الجمهورية ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتبعها للوقاية من فيروس كورونا انطلاقا من دورها الوطنى حماية لكل المواطنين.