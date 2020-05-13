AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

سيدة تحرر محضرا ضد أحد أقباط المهجر ادعى إجبارها على دخول الإسلام أو قتلها

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:55 م
سيدة تحرر محضر ضد
سيدة تحرر محضر ضد أحد أقباط المهجر
Advertisements
مصطفى رماح
فى واقعة غريبة نشر شيتي زكي شنودة من أقباط المهجر في فرنسا، خبرًا على فيس بوك ادعى إجبار الأجهزة الأمنية للمسيحية سميرة شكري كامل بركات على اعتناق الإسلام أو قتلها لتمسكها بديانتها المسيحية.

ونشر صورة ادعى إنها جثة المذكورة وقدم مذكرة للبرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 

وعلم "صدى البلد" من مصادر مطلعة أن زوج المذكورة حرر محضرا باختفائها بمركز شرطة سمالوط، ثم تبين أنها مقيمة صحبة والدها بقرية صفط اللبن بمركز المنيا بسبب خلافات زوجية.

وقامت السيدة المذكورة بتحرير المحضر رقم ٤١٨٢ / ٢٠٢٠ إداري مركز شرطة المنيا اتهمت فيه المدعو سيتي زكي شنودة بنشر أخبار كاذبة ونشر صورة خاطئة لها رغم كونها على قيد الحياة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في الذكرى الثامنة لوفاته.. البابا شنودة أيقونة المحبة والوطنية

في ذكرى وفاة البابا شنودة.. ماذا قال شيخ الأزهر عنه؟

نيابة سمالوط: التحقيق في وفاة مزارع وإصابة 17 آخرين بعد تصادم تروسيكل وميكروباص

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: سنُعيد أكثر من 16 ألف عالق بالخارج..وخطة لضبط وترشيد الاقتصاد

في بيان رسمي.. لاريسا اليوناني يكشف السبب الحقيقي وراء فسخ التعاقد مع عمرو وردة

كواليس كوميدية في مشهد التكفيري ووالدته بمسلسل الاختيار ترويها الفنانة ماجدة منير

هدية السيسى للمصريين.. هؤلاء يستفيدون من زيادة المعاشات أول يوليو

فاروق جعفر: أرفض منح لقب الدوري المصري للأهلي لهذه الأسباب

وزير التعليم لـ«صدى البلد»: الدولة لا تدرس تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. لا تصدقوا الشائعات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. زيوت تعالج آلام الظهر فى 30 دقيقة.. فوائد مذهلة للتدليك الذاتي..نيللى كريم تتصدر تريند جوجل.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها

بملابس غير تقليدية.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير

لأول مرة.. مواصفات وسعر سيارة جاكوار I-PACE 2021.. فيديو