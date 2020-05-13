سيدة تحرر محضرا ضد أحد أقباط المهجر ادعى إجبارها على دخول الإسلام أو قتلها

فى واقعة غريبة نشر شيتي زكي شنودة من أقباط المهجر في فرنسا، خبرًا على فيس بوك ادعى إجبار الأجهزة الأمنية للمسيحية سميرة شكري كامل بركات على اعتناق الإسلام أو قتلها لتمسكها بديانتها المسيحية.





ونشر صورة ادعى إنها جثة المذكورة وقدم مذكرة للبرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.





وعلم "صدى البلد" من مصادر مطلعة أن زوج المذكورة حرر محضرا باختفائها بمركز شرطة سمالوط، ثم تبين أنها مقيمة صحبة والدها بقرية صفط اللبن بمركز المنيا بسبب خلافات زوجية.





وقامت السيدة المذكورة بتحرير المحضر رقم ٤١٨٢ / ٢٠٢٠ إداري مركز شرطة المنيا اتهمت فيه المدعو سيتي زكي شنودة بنشر أخبار كاذبة ونشر صورة خاطئة لها رغم كونها على قيد الحياة.