أنا مش شيخ.. تامر أمين منفعلا: مفيش حاجة اسمها رقاصة محترمة.. فيديو

استفز الإعلامي تامر أمين من طريقة حديث شيخ الحارة معه خلال لقائه مع إيناس الدغيدي، عندما وجه رسالة من وراء الستار : «مقضيها سهر ليل نهار وفرجة على الرقاصات في كل حتة، فاكر الست اللي قالتلك عامل فيها شيخ أومال انت هنا ليه».
وإنفعل «تامر أمين» خلال لقائه في برنامج «شيخ الحارة والجريئة» : « الواقعة صح ولكن انا مش بتفرج على راقصات، و معنديش حاجة أخبيها، والسيدة قالت لي ما انت بتسهر زينا اهو امال ليه عامل فيها شيخ، وانا كائن طبيعي مثل اي شخص ولكن أزعم اني لا أفعل شئ خطأ».
وقال «تامر أمين» : «أنا عمري ما قلت اني شيخ او واعظ ولكن لا أحب الحال المايل او تبرير الأفعال الغلط، وراي اني ارفض مهنة الرقص ومفيش حاجة اسمها رقاصة محترمة.
وتابع «تامر أمين»: «انا بحب الجمال وعنيا بتروح ليه فى الستات والطبيعة فجمال المراة يكمن فى شخصيتها ثم شكلها».