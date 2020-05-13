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توك شو

كرمنى جمال عبد الناصر.. سميرة عبد العزيز: قلت يا رب أموت على المسرح

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:56 م
الفنانة سميرة عبد
الفنانة سميرة عبد العزيز
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أسامة علي

قالت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، أن أول دور تمثيلي قدمته هو دور "رجل".

وأوضحت عبد العزيز فى حوارها ببرنامج "رأى عام" المذاع عبر فضائية "تن" تقديم الإعلامى عمرو عبد الحميد، أنه خلال مرحلة الثانوية، التي طلبت من مدرسها التمثيل في مسرحية تحت عنوان "الضحية".

وتابعت الفنانة سميرة عبد العزيز قائلة:" قدمت دور الرجل فى المسرحية وحصلت على جائزة وقتها، وبعدها طالبت أبى دخول معهد الفنون المسرحية لكنه رفض.

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وأوضحت أنها دخلت الجامعة ومثلت العديد من المسرحيات، وحصلت أحدها على الجائزة الاولى على مستوى الجمهورية.

وأشارت سميرة عبد العزيز، أنها تسلمت جائزة المسرحية آنذاك من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لافتة إلى أن استلامها الجائزة من عبد الناصر دفع والدها للموافقة على أنها تمتهن التمثيل.

وأوضحت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز أن مسرحية "وطنى عكا" هي أول مسرحية لها كمحترفة في مهنة التمثيل، مشيرة إلى انها تعتبر المسرح القومى بمثابة بيتها والمكان الذى ترتاح به.

وتابعت قائلة:" أول مرة على المسرح دعيت ربنا وقولت يارب أموت هنا". 

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