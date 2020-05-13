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أمين الفتوى: الجمعيات الخيرية تنوب عن الأشخاص في توصيل الخير للمحتاجين.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:43 م
أمين الفتوى بدار
أمين الفتوى بدار الإفتاء
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محمود محسن
أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن اى شخص عند تبرعه بالزكاة يجب أن يتبرع إلى مكان معتمد وعليه مراقبة من الدولة.

وأضاف عمران خلال برنامج فتاوي غبر فضائية اكسترا نيوز أن الجمعيات الخيرية تنوب عن الأشخاص في توصيل الخير للمحتاجين ولمن يستحق سواء الصدقة أو الزكاة أو التبرعات العينية.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أن على الرجل والمرأه ان يتفهما طبيعة بعضهما حتى يستطيعان العيش في سعادة، لأن التفاهم هو أول طريق التعامل.

وأشار الدكتور خالد عمران إلى أن الحياة الأسرية هي قوام الحياة لدى الإنسان.

وقال أمين الفتوى أن هناك بعض المنظمات التى تعمل في السر والخفاء بادعاء ليستولون على المال.
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