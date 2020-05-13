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تعليم

التعليم : 586 ألف طالب امتحنوا فلسفة أولى ثانوي اليوم بلا شكاوى

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:53 م
امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوي
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ياســـمين بدوي
أدى  586 ألف طالب/طالبة بالصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، امتحان مادة "الفلسفة والمنطق" على موقع منصة الامتحان الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في سابع أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 20 مايو 2020.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي الان : لقد بلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم  99.3%، من إجمالي 589 ألفًا و756 طالبا/طالبة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain
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