تعرف على كيفية عمل الرقاق باللحم على طريقة أشرف عبد الباقي من «مطبخ مصر»

شارك النجم الكبير أشرف عبد الباقى جمهوره بفيديو جديد عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .





ظهر في الفيديو وهو يعرض طريقة عمل الرقاق باللحم تحت هاشتاج #مطبخ مصر .





وكتب اشرف عبد الباقي على الفيديو معلقًا :" ما الرقاق طلع سهل اهو امال في ايه ؟حد بيفهم يقولنا اللحمة المعصجة بتاخد توم ؟واية هما السبع بهارات ؟





يذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقي تأسيس مسرحية جريمة في المعادي يشارك في العرض مجموعة من شباب المسرح ، والعرض تدريب وإخراج الفنان أشرف عبد الباقي،ويعد هذا الموسم الثاني للعرض بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول.



