تعرف على كيفية عمل الرقاق باللحم على طريقة أشرف عبد الباقي من «مطبخ مصر»

شارك النجم الكبير أشرف عبد الباقى جمهوره بفيديو جديد عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .
ظهر في الفيديو وهو يعرض طريقة عمل الرقاق باللحم تحت هاشتاج #مطبخ مصر .
وكتب اشرف عبد الباقي على الفيديو معلقًا :" ما الرقاق طلع سهل اهو امال في ايه ؟حد بيفهم يقولنا اللحمة المعصجة بتاخد توم ؟واية هما السبع بهارات ؟
يذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقي تأسيس مسرحية جريمة في المعادي يشارك في العرض مجموعة من شباب المسرح ، والعرض تدريب وإخراج الفنان أشرف عبد الباقي،ويعد هذا الموسم الثاني للعرض بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول.
مسرحية كلها غلط "جريمة فالمعادى" "the play that gose wrong" هي رواية كوميدية انجليزية أخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayer و Henry shields.