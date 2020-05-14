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فن

تعرف على كيفية عمل الرقاق باللحم على طريقة أشرف عبد الباقي من «مطبخ مصر»

الخميس 14/مايو/2020 - 01:15 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني
شارك النجم الكبير أشرف عبد الباقى جمهوره بفيديو جديد عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

ظهر في الفيديو وهو يعرض طريقة عمل الرقاق باللحم تحت هاشتاج #مطبخ مصر .

وكتب اشرف عبد الباقي على الفيديو معلقًا :" ما الرقاق طلع سهل اهو امال في ايه ؟حد بيفهم يقولنا اللحمة المعصجة بتاخد توم ؟واية هما السبع بهارات ؟

يذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقي تأسيس مسرحية جريمة في المعادي يشارك في العرض مجموعة من شباب المسرح ، والعرض تدريب وإخراج الفنان أشرف عبد الباقي،ويعد هذا الموسم الثاني للعرض بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول.

مسرحية كلها غلط "جريمة فالمعادى"  "‪the play that gose wrong‬" هي رواية كوميدية انجليزية أخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف ‪Henry Lewis‬ و ‪Jonathan sayer‬ و  ‪Henry shields‬.
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