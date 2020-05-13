حفر قناة السويس.. سميرة عبد العزيز تكشف سرًا جديدًا عن كتابة مسلسل بوابة الحلواني

كشفت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، عن العلاقة بين حصول زوجها الكاتب محفوظ عبد الرحمن على وثائق عن حفر قناة السويس القديمة وكتابة مسلسل بوابة الحلوانى.

وأوضحت "عبد العزيز" فى حوارها ببرنامج "رأى عام" المذاع عبر فضائية "تن" تقديم الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن زوجها الراحل محفوظ عبد الرحمن عثر على وثائق حفر قناة السويس القديمة، أثناء عمله بدار الوثائق.





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وأضافت سميرة عبد العزيز ، أن زوجها ظل يدرس وثائق حفر قناة السويس 3 أشهر، وصمم بعد ذلك على كتابة قصة مسلسل بوابة الحلوانى،لافتة إلى أنه عند تأميم قناة السويس كتب "ناصر 56".





وأشارت سميرة عبد العزيز،أن مسلسل بوابة الحلوانى المسلسل الوحيد الذي صور داخل قصر عابدين.





وأكدت ان محفوظ عبد الرحمن ، اشترى شقة خصيصا فى بورسعيد وكان يذهب يومين كل أسبوع لها ويأخذ مركبا ويسير به فى قناة السويس ليتأمل بها أثناء كتابته مسلسل بوابة الحلوانى.