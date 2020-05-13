مع محمد رمضان! | سميرة عبدالعزيز منفعلة: استحالة أشتغل مع بلطجي

كشفت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، رفضها تجسيد شخصية أم الفنان محمد رمضان فى أحد الأعمال.





وأوضحت "عبد العزيز" فى حوارها ببرنامج "رأى عام" المذاع عبر فضائية "تن" تقديم الإعلامى عمرو عبد الحميد، انه يطلق عليها أم العظماء، وجسدت شخصية الام لـ 5 أئمة، وأم أم كلثوم، وأم عبد الوهاب".





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وتابعت منفعلة: بعد كل ده أقوم ألعب دور ام بلطجى ماسك سكينة انا ضد المسلسلات دى اللى فيها سكاكين ورجالة عريانة".





وأضافت سميرة عبد العزيز،الفن رسالة للمجتمع يجب أن يستفاد منه شئ، لكن المشاهد هيستفيد ماذا من المسلسلات التى تحتوى على ضرب بالسكاكين والألفاظ البذيئة.