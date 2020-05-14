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توك شو

فنانة: أحمد زكي صاحب الفضل في كاتبة ناصر56.. وكان عايز يقدم شخصية سيد درويش

الخميس 14/مايو/2020 - 12:06 ص
الفنان احمد ذكى
الفنان احمد ذكى
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أسامة علي

قالت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، إن بعد كتابة زوجها الكاتب الراحل محفوظ مسلسل بوابة الحلواني عن حفر قناة السويس، كان يريد كتابة عمل عن "تأميم قناة السويس على يد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر".

وأوضحت عبد العزيز فى حوارها ببرنامج "رأى عام" المذاع عبر فضائية "تن" تقديم الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن كتب بعد مسلسل بوابة الحلوانى، فيلم "ناصر 56"، والفضل يرجع لذلك للفنان الكبير الراحل أحمد ذكى.

وتابعت سميرة عبد العزيز، أن الفنان أحمد زكى عرض علي الكاتب محفوظ عبد الرحمن تحويل قصة "ناصر 56" والتى كانت عبارة عن سهرة تلفزيونية لفيلم، وأخبره أنه هو الذى سيقوم إنتاج الفيلم أذا رفض التلفزيون انتاجه.

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وأشارت سميرة عبد العزيز، إلى أن علاقة الفنان أحمد زكى بالكاتب محفوظ عبد الرحمن كانت قوية للغاية، فذكى كان يعتبر "محفوظ" أبيه.

وختمت حديثها عن أحمد ذكى،قائلة كان معجون فن..وكان نفسه يعمل شخصية سيد درويش بس ملحقش.

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