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محافظات

مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارتين ملاكي بأجا

الخميس 14/مايو/2020 - 01:28 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
لقي شاب مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون فى حادث تصادم دراجة بخارية وسيارتين ملاكى مساء أمس، الأربعاء، أمام قرية اللاوندى التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية  إخطارا يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بحدوث تصادم بين دراجة بخارية وسيارتين ملاكى أمام قرية اللاوندى التابعة لمركز أجا وسقوط متوفى ومصابين.

وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ تبين حدوث تصادم بين دراجة بخارية وسيارتي ملاكى أمام قرية اللاوندي ومدخل قرية الوصفية والذى أسفر عن مصرع قائد.. الدراجة البخارية ويدعى حسن عابد البريقي من قرية بقطارس فيما أصيب ثلاثة آخرون.

فيما تم نقل الجثمان والمصابين للمستشفى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فيما تم رفع آثار الحادثة والتحفظ على الدراجة البخارية والسيارتين على ذمة تصرفات النيابة.
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