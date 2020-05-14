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فن

لما صاحبك يعطس ويجي يسلم عليك.. رامز جلال يواصل السخرية من أبو المعاطي زكي.. شاهد

الخميس 14/مايو/2020 - 04:43 ص
رامز جلال
رامز جلال
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مصطفى كرم

شارك رامز جلال جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بفيديو جديد عن أبو المعاطي زكي، من حلقة برنامج المقالب رامز مجنون رسمي.


وعلق "رامز"، على الفيديو الذي ظهر فيه ابو المعاطي زكي يصرخ عند خروج الثعبان، قائلا "لما صاحبك يعطس ويجي يسلم عليك".


ووقع الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي ، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، في برنامجه «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الخميس والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.


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وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه

ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاهات وسط صراخ من الضحية.

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