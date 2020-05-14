محافظ جنوب سيناء يتفقد بعض المشروعات الجارية بمدينة الطور

تفقد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، يرافقه نائب المحافظ المهندسة إيناس سمير، ورئيس مدينة الطور أحمد عبد العظيم، أمس الأربعاء، بعض المشروعات الجارية بمدينة الطور.





في إطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء بعدم توقف عجلة الإنتاج، واستمرار العمل في المشروعات بمختلف أنواعها، والاطمئنان على سير العمل، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورنا المستجد.





وتفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية لكورنيش مدينة الطور، حيث تم إنشاء 10 شاليهات كمرحلة أولى، بالإضافة إلى أعمال إنشاء ملاعب رملية (كرة قدم وطائرة)، وتمهيد الشاطئ، موجهًا بإقامة منطقة للأطفال بمنطقة الشاطئ، ليصبح متنفسًا لمواطني المدينة وزوارها.





ووجه المحافظ بتطوير الطريق والمنطقة أمام الكورنيش بشكل شامل، وإنشاء مساحات خضراء، وإنارة ورصف الطريق، ليكون متنفسًا حضاريًا وجماليًا لأهالي مدينة الطور.





كما تفقد المحافظ إنشاء ممشى أهل مصر بشاطئ الطور، الذي قرر المحافظ إنشاءه لخدمة أهالي الطور وقاصديها، وشملت الجولة أيضًا تفقد أعمال التوسعة والرصف والتطوير والتجميل للطريق بمنطقة حي النادي بمدينة الطور.