AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد بعض المشروعات الجارية بمدينة الطور

الخميس 14/مايو/2020 - 08:00 ص
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
Advertisements
أ ش أ
 تفقد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، يرافقه نائب المحافظ المهندسة إيناس سمير، ورئيس مدينة الطور أحمد عبد العظيم، أمس الأربعاء، بعض المشروعات الجارية بمدينة الطور.

 في إطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء بعدم توقف عجلة الإنتاج، واستمرار العمل في المشروعات بمختلف أنواعها، والاطمئنان على سير العمل، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورنا المستجد.

وتفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية لكورنيش مدينة الطور، حيث تم إنشاء 10 شاليهات كمرحلة أولى، بالإضافة إلى أعمال إنشاء ملاعب رملية (كرة قدم وطائرة)، وتمهيد الشاطئ، موجهًا بإقامة منطقة للأطفال بمنطقة الشاطئ، ليصبح متنفسًا لمواطني المدينة وزوارها.

ووجه المحافظ بتطوير الطريق والمنطقة أمام الكورنيش بشكل شامل، وإنشاء مساحات خضراء، وإنارة ورصف الطريق، ليكون متنفسًا حضاريًا وجماليًا لأهالي مدينة الطور.

كما تفقد المحافظ إنشاء ممشى أهل مصر بشاطئ الطور، الذي قرر المحافظ إنشاءه لخدمة أهالي الطور وقاصديها، وشملت الجولة أيضًا تفقد أعمال التوسعة والرصف والتطوير والتجميل للطريق بمنطقة حي النادي بمدينة الطور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فودة: نقلة حضارية وتنموية تشهدها طور سيناء قبل 30 يونيو

استمرار الأعمال في مشروعات جنوب سيناء التنموية.. رغم إجراءات كورونا الاحترازية.. وفودة: عجلة الإنتاج لن تتوقف

رغم كورونا.. استمرار عجلة الإنتاج في مصنع الليد بطور سيناء.. ومشروعات رصف الشوارع بشرم الشيخ

ترشيحاتنا

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. تحذير من موجة ثانية وضرورة ارتداء الكمامة

أنقذ حياتي.. أحزان يسرا بعد فقدان طبيبها

عواقب وخيمة.. عالم أمريكي يحذر من تعدد لقاحات فيروس كورونا

سعر الذهب اليوم الخميس 14-5-2020

اختفاء عشرات الآلاف من فحوصات مصابي كورونا في بريطانيا

في ذكرى رحيل أنور وجدي.. تعرف على عدد زيجاته

AdvertisementS

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. تحذير من موجة ثانية وضرورة ارتداء الكمامة

4 ركعات في العشر الأواخر من رمضان تغفر كل ذنوبك وتفتح أبواب الرزق

تسريب صور تكشف أحداث الحلقة الأخيرة من البرنس لـ محمد رمضان

خطة التعايش مع فيروس كورونا.. 10 أماكن شددت وزارة الصحة على تطهيرها

بشرى للعالم.. 4 علماء يصفون علاجا مجربا للقضاء على فيروس كورونا

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. الصحة تحدد 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا

وزيرة الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا في مصر.. نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.. تحذير من موجة ثانية.. و5 جهات لن تعود للعمل في ظل الأزمة

أنقذ حياتي.. أحزان يسرا بعد فقدان طبيبها

علاجه على نفقة الدولة.. رئيس الوزراء: نقل الطبيب المصاب بعدم الرؤية إلى مستشفى عين شمس

في ذكرى رحيل أنور وجدي.. عاش حياة مأساوية في أيامه الأخيرة وأصيب بالعمى

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. 3 مراحل للتنفيذ بالشركات والمؤسسات

مالوش لازمة.. عضو لجنة الفيروسات: ماسك القماش الأسود لا يمنع انتقال العدوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. انطلاق كيا بيكانتو 2020 فى الأسواق.. صور

بإطلالة رمضانية.. إنتصار تتألق بعباءة سوداء أنيقة

بدون مكياج.. زوجة وابنتا أحمد زاهر يتألقن في أحدث ظهور ..شاهد