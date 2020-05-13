ضبط وإعدام ٣٧٠ كيلو أغذية فاسدة بشرم الشيخ

تمكنت إدارة مراقبة اﻷغذية بمديرية الصحة بجنوب سيناء ، من ضبط وإعدام ٣٧٠ كيلو أغذية مختلفة فاسدة و منتهية الصلاحية بشرم الشيخ، حيث تم ضبط ٢٦٥ كيلو أغذية منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تم تحرير محضر ضبط بشأنهم والعرض علي النيابة العامة، بشرم الشيخ لإتخاذ اللازم قانونا .





كما تم إعدام ١٠٥ كيلو أغذية مختلفة لتغير الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتهم للاستهلاك الآدمي .





حيث باشرت اللجان المشكلة تحت الإشراف المباشر للدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة والدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي والدكتور أيمن الشناوي مدير مراقبة الأغذية ،و مصطفى خليل مراقب عام الأغذية بالمديرية وعضوية مفتشي الأغذية باﻹدارة و أحمد فتحي عبدالعاطي و أحمد محمد فتحي وماجد رجب أعمالها بالمرورعلي علي أماكن تداول الأغذية والمشروبات والإطلاع علي الشهادات الصحية لكافة العاملين للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية كما تم التشديد علي أهمية النظافة العامة لأماكن تداول الأغذية والمشروبات واللنظافة الشخصية لكافة العاملين والتأكيد علي غسل الأيدي والتعقيم والتطيهر المستمر يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الأمراض المعدية ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد.





كما تم تحرير ١٦ محضر جنحة صحية، وذلك لنقص في اشتراطات النظافة العامة لبعض أماكن تداول الأغذية والمشروبات ولعدم حمل شهادات صحية تفيد خلو المشتغلين بالأغذية والمشروبات من الأمراض المعدية ، كما تم إعداد مذكرة بغلق منشآت غذائية كبيرة لعدم توافر الاشترطات الصحية ولوجود خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.





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