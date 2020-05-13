AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط وإعدام ٣٧٠ كيلو أغذية فاسدة بشرم الشيخ

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:55 ص
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمد
تمكنت إدارة مراقبة اﻷغذية بمديرية الصحة بجنوب سيناء ، من ضبط وإعدام ٣٧٠  كيلو أغذية مختلفة فاسدة و منتهية الصلاحية بشرم الشيخ، حيث تم ضبط ٢٦٥ كيلو أغذية منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تم تحرير محضر ضبط بشأنهم والعرض علي النيابة العامة، بشرم الشيخ لإتخاذ اللازم قانونا .

 كما تم إعدام ١٠٥  كيلو أغذية مختلفة لتغير الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتهم  للاستهلاك الآدمي .

 حيث باشرت اللجان المشكلة تحت الإشراف المباشر للدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة والدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي والدكتور أيمن الشناوي مدير مراقبة الأغذية ،و مصطفى خليل مراقب عام الأغذية بالمديرية  وعضوية مفتشي الأغذية باﻹدارة و أحمد فتحي عبدالعاطي و أحمد محمد فتحي  وماجد رجب أعمالها بالمرورعلي علي أماكن تداول الأغذية والمشروبات والإطلاع علي الشهادات الصحية لكافة العاملين للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية كما تم التشديد علي أهمية النظافة العامة لأماكن تداول الأغذية والمشروبات واللنظافة الشخصية لكافة العاملين والتأكيد علي غسل الأيدي والتعقيم والتطيهر المستمر  يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الأمراض المعدية ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد.

كما تم تحرير ١٦ محضر جنحة صحية، وذلك لنقص في اشتراطات النظافة العامة لبعض أماكن تداول الأغذية والمشروبات ولعدم حمل شهادات صحية تفيد خلو المشتغلين بالأغذية والمشروبات من الأمراض المعدية ، كما تم إعداد مذكرة بغلق منشآت غذائية كبيرة لعدم توافر الاشترطات الصحية ولوجود خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

اقرأ أيضا : 


https://www.elbalad.news/4311668




ضبط وإعدام ٣٧٠ كيلو أغذية فاسدة بشرم الشيخ
ضبط وإعدام ٣٧٠ كيلو أغذية فاسدة بشرم الشيخ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 1250 كيلو أسماك فاسدة داخل أحد المصانع بالدقهلية

رش شوارع طور سيناء بالمطهرات وإخضاع العاملين بالأغذية للفحص

ترشيحاتنا

حدث ليلًا | حقيقة عزل 12 نائباً.. حريق مصنع العبور.. بكاء مروان محسن.. طرد عمرو وردة

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٣- ٥-٢٠٢٠

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 13-5-2020

ضياء عبدالخالق يكشف سر إجادته للهجة أهل سيناء وتجسيده أمير الإرهابيين في الاختيار

ريمديسيفير.. منح التراخيص لإنتاج وبيع علاج كورونا المحتمل في 127 دولة

هل ارتكاب الذنوب والمعاصي يفسد الصوم .. دار الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة هونجكى الصينية تكشف عن سيارتها SUV الفاخرة بوضوح.. صور

القطايف.. صنعها طاهٍ ليعمل فى قصر الخليفة وتغنى بها شعراء العرب.. تعرف على تاريخها

بدون أدوية.. 3 مشروبات تقضي على حصوات الكلى