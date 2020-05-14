بدون مكياج.. زوجة وابنتا أحمد زاهر يتألقن في أحدث ظهور ..شاهد

حرص مصفف الشعر سامح الصغير على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لزوجة وابنتي الفنان أحمد زاهر عبر خاصية "ستورى".
ولفتت زوجة أحمد زاهر الأنظار بإطلالة بسيطة حيث ظهرت بدون مكياج ما كشف عن جمالها واعتمدت على خصلات شعرها البنى المنسدلة.
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و تألقت ليلي أحمد زاهر بإطلالة كاجوال مرتدية بنطلون جينز ومع جاكيت أسود صيفى، ونسقت معهما حذاء مسطحا وحقيبة صغيرة الحجم تميزت بالترتر اللامع.
كما أطلت ملك أحمد زاهر فى الصور بملابس عصرية، مرتدية فستانا أحمر طويلا اتسم ببعض النقوشات التى زادت من جمال إطلالتها، ونسقت معه جاكيت جينز بسيط.