سيلفي السجن.. نور تنشر صورة من كواليس مسلسل البرنس

وكانت نور نشرت صورة لها من كواليس هذا المشهد بالإسدال قبل بدء عرض المسلسل، وهو ما جذب الانتباه لطبيعة دورها الجديد الذي قدمت فيه لأول مرة دور فتاة شعبية.

وفي الحلقة السابقة، أبرزت نور جانب الحاد لشخصية علا، باستخدام سكين مطبخ وضعته على رقبة زميلتها في مطعم الفندق الذي تعمل به بعد أن ضجت من تحرشاتها المستمرة، لتهددها بالابتعاد عنها، وتذكرها بأنها ليست فتاة رقيقة من حي راقي، بل أنها من حي الشرابية الشعبي.





مشهد سابق لشخصية علا في الحلقة الثانية كان عبارة عن مشادة في الحارة تضمنت ردح متبادل مع فتحي بعد أن تهجم عليها في بيتها، وكشف المشهد عن تنافس فتحي على حبها مع أخيه رضوان البرنس الذي يقوم بدوه النجم محمد رمضان.



