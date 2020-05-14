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فن

سيلفي السجن.. نور تنشر صورة من كواليس مسلسل البرنس

الخميس 14/مايو/2020 - 08:03 ص
نور اللبنانية
نور اللبنانية
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سعيد فراج
نشرت الفنانة اللبنانية نور، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه خلال كواليس تصوير مسلسل البرنس، للفنان محمد رمضان، المعروض حاليًا ضمن الموسم الدرامي الرمضاني. 


وظهرت نور خلال الصور وهي داخل لوكيشن السجن ضمن أحداث المسلسل، وعلقت على الصورة التي التقطها محمد رمضان، على طريقة السيلفي، وعلقت قائلة: «بعد ما اطمنا على اخويا ورضوان». 

وكانت نور نشرت صورة لها من كواليس هذا المشهد بالإسدال قبل بدء عرض المسلسل، وهو ما جذب الانتباه لطبيعة دورها الجديد الذي قدمت فيه لأول مرة دور فتاة شعبية. 
 
وفي الحلقة السابقة، أبرزت نور جانب الحاد لشخصية علا، باستخدام سكين مطبخ وضعته على رقبة زميلتها في مطعم الفندق الذي تعمل به بعد أن ضجت من تحرشاتها المستمرة، لتهددها بالابتعاد عنها، وتذكرها بأنها ليست فتاة رقيقة من حي راقي، بل أنها من حي الشرابية الشعبي. 

مشهد سابق لشخصية علا في الحلقة الثانية كان عبارة عن مشادة في الحارة تضمنت ردح متبادل مع فتحي بعد أن تهجم عليها في بيتها، وكشف المشهد عن تنافس فتحي على حبها مع أخيه رضوان البرنس الذي يقوم بدوه النجم محمد رمضان. 

ويشهد الخط الخاص بعلا في المسلسل تصاعدًا دراميًا مع ظهور رجل الأعمال عماد عناني (أيمن عزب) الذي يعبر عن إعجابه بها، وهو ما أشعل غيرة زميلتها في العمل وأدى لمشاجرة المطبخ، يحدث هذا بعد أن بدأت لأول مرة في الاعتراف لوالدتها بحبها لرضوان البرنس، وهو الحب الذي أنكرته طوال عمرها، بينما الآن رضوان يقضي عقوبته في السجن بعد المكيدة التي دبرها له أشقائه للحصول على نصيبهم بإرث والدهم المتوفى. 

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