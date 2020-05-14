بفارق 15 دقيقة.. مدينة نيويورك تنجو من كارثة بسبب صاروخ صيني

قالت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، إن حطام صاروخ فضائي صيني كاد أن يتسبب في حدوث كارثة بمدينة نيويورك الأمريكية، لولا أن هذا الحطام سقط إلى الغلاف الجوي قبل 15 دقيقة من وقت وصوله الحقيقي.





وأضافت الشبكة أن الصين أجرت تجربة على صاروخها الفضائي الجديد "لونج مارش 5 بي"، من مرحلة واحدة، وقد اندفعت حمولته إلى المدار قبل أن تسقط النواة التى تزن 20 طنا فى النهاية في الغلاف الجوي.





وأشارت "فوكس نيوز" إلى أنه لو كانت بقايا الصاروخ عادت لى الغلاف الجوي قبل 15 إلى 20 دقيقة من وقت وصولها الحقيقي يوم الاثنين، لكان هذا الحطام الفضائي قد هطل على مترو الأنفاق الرئيسي وسط مدينة نيويورك، وبالتالي التسبب في خسائر فادحة.





وكان على متن الصاروخ، الذي طوله حوالي 100 قدم نموذجًا أوليًا لكبسولة صينية مصممة لأبحاث الحياة خارج الأرض.





وبعد قضائه نحو أسبوع في المدار الأرضي ، عادت المرحلة الأساسية من الصاروخ، و التي يبلغ وزنها 20 طنا إلى الغلاف الجوي وكانت تندفع إلى الأرض بسرعة تجاوزت آلاف الأميال في الساعة، قبل أن تتحول لكتل نارية مشتعلة نتيجة لسرعتها وقوة الاحتكاك في الغلاف الجوي .



