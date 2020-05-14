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فن

تسريب صور تكشف أحداث الحلقة الأخيرة من البرنس لـ محمد رمضان

الخميس 14/مايو/2020 - 04:46 ص
البرنس
البرنس
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أحمد إبراهيم
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، صورا من مسلسل "البرنس" التى تكشف انتقام رضوان "محمد رمضان" من أشقائه وهو ما قيل إنها صور من أحداث الحلقة الأخيرة.
 
وظهر فى الصور مقتل كل من احمد زاهر ومحمد علاء ورحاب الجمل بطرق مختلفة في مواجهات مباشرة. 

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وشهدت الحلقة 20 من مسلسل "البرنس" خروج محمد رمضان من السجن بعد أن قضى مدته بتهمة سرقة وتهجم على زوجة شقيقه احمد زاهر. 

يذكر أن مسلسل "البرنس" يقوم ببطولته محمد رمضان وأحمد زاهر ورحاب الجمل وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى. 

وتدور أحداث المسلسل فى اطار اجتماعى حول عدد من الاشقاء الذين يدبرون خطة للخلاق من شقيقهم من اجل الحصول على الميراث. 
تسريب صور تكشف أحداث الحلقة الأخيرة من البرنس لـ محمد رمضان
تسريب صور تكشف أحداث الحلقة الأخيرة من البرنس لـ محمد رمضان
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