أنقذ حياتي.. أحزان يسرا بعد فقدان طبيبها

نشرت الفنانة يسرا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تعرب فيه عن حزنها الشديد لوفاة طبيبها الخاص الذى أنقذ حياتها أكثر من مرة.





وقالت يسرا "‫خالص عزائي للدكتور حسين جوهر وأخته السيدة هالة جوهر، في وفاة والدهم الدكتور شريف جوهر، لقد فقدنا جميعًا قيمة وقامة كبيرة في حياتنا.. هتوحشني أوي يا دكتوري و صديقي الغالي".









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"مفيش كلام ممكن يوصف ولا يوفى وجعى وحزنى على فقدان حد في معزتك وغلاوتك عندى.. إنت مش بس دكتور وسبب في إنقاذ حياتى أكثر من مرة، أنت سند وأخ وصديق أعظم من ما ممكن أي كلام يوفى حقك وغلاوتك عندى.. حزنى ووجعى كبير أوى لفقدانك فقد كنت من أغلى الناس في حياتى". وأضافت يسرا





وأخيرا قالت يسرا "خالص عزائى للدكتور حسين جوهر، لقد فقدنا جميعا قيمة وقامة كبيرة في حياتنا.. هتوحشنى أوى يا دكتور وصديقى الغالى".



