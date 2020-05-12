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فن

بهذة الطريقة.. يسرا تهنئ ريا أبي راشد بعيد ميلادها.. شاهد

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:15 م
يسرا و رايا ابي راشد
يسرا و رايا ابي راشد
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مصطفى كرم

هنأت الفنانة يسرا عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صديقتها الإعلامية ريا أبي راشد بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت يسرا صورة لها مع ريا أبي راشد وعلقت عليها قائلة "عيد ميلاد سعيد لامرأة غير عادية وصديقة داعمة مذهلة. لقد مضى بعض الوقت منذ آخر لقاء لنا ، أفتقدك كثيرًا يا عزيزي راية الله يحيطك دائمًا ببركاته أنت وعائلتك الحبيبة .. أتمنى لك عيد ميلاد رائع يا راية الخاصة جدًا .. أحبك كثيرًا يا حبي. نرسل لك الكثير من العناق والقبلات لك ولأميرتك. من فضلك إبقي بأمان ".

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يذكر أن يسرا تشارك في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم حلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

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