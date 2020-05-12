خيانة عهد الحلقة 18.. يسرا تكتشف حقيقة شقيقها

شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل " خيانة عهد " للفنانة يسرا، ضمن أعمال الموسم الرمضاني 2020، العديد من الأحداث المشوقة.





واكتشفت يسرا، "عهد" حقيقة شقيقها، في أثناء تواجدها في شقة جومانا مراد، حيث قام بزيارتها "الديلر" الذي رأته في مكتب شقيقها، لذا تأكدت إنه هو من كان يوفر بالهروين لـ حلا شيحة كي تعطيه لأبنها هشام.





وعقب ذلك، قامت يسرا، بخداع شقيقها بأنها ستكتب المصنع بإسمه وذلك حتى يتخلص لها من أزمة الضرائب التي وضعها بها من خلال لعبته عليها.





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كما إعترف "تيام مصطفى قمر"، لـ عمته يسرا بخيانة والدته "عبير صبري" لوالده، ولكنها أخبرته ألا يقول لأي شخص هذا الحديث الذي قد يكون عار من الصحة.





وقامت حلا شيحة، بزبارة زوجها في منزل والدته لتجده جالسًا مع جارته التي تزوج منا دون علمها، ومن ثم بدأت حلا شيحة، بمعاملة زوجها بشكل جيد، الامر الذي أثار خوف زوجته الثانية ودفعها للجوء إلى عهد.