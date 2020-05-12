تيام مصطفى قمر: دوري في خيانة عهد جريء.. ويحذر الآباء من إهمال أبنائهم

تحدث الفنان الشاب تيام مصطفى قمر عن دور الشاب المدمن للإباحية الذي يجسده في مسلسل " خيانة عهد".





وقال تيام مصطفى قمر في تصريح لـ"صدى البلد :"دور دوري جريء لكن من نوع مختلف، خاصة أنني قدمت قضية حساسة وموجودة في مجتمعنا، وجمعينا على علم بتواجدها ولم نسلط الضوء عليها من قبل".





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واضاف :" والهدف من المسلسل ومن هذه الشخصية توعية الآباء والأمهات بضرورة متابعة أبنائهم، فـ " خيانة عهد " يمثل جرس إنذار لهم، لأن أي شاب يمكن أن يفعل ما فعله "علي" بسبب إهمال أسرته له".



