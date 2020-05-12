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فن

تيام مصطفى قمر: دوري في خيانة عهد جريء.. ويحذر الآباء من إهمال أبنائهم

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:31 ص
تيام مصطفى قمر
تيام مصطفى قمر
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شروق إبراهيم
تحدث الفنان الشاب تيام مصطفى قمر عن دور الشاب المدمن للإباحية الذي يجسده في مسلسل " خيانة عهد".

وقال تيام مصطفى قمر في تصريح لـ"صدى البلد :"دور دوري جريء لكن من نوع مختلف، خاصة أنني قدمت قضية حساسة وموجودة في مجتمعنا، وجمعينا على علم بتواجدها ولم نسلط الضوء عليها من قبل".

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واضاف :"والهدف من المسلسل ومن هذه الشخصية توعية الآباء والأمهات بضرورة متابعة أبنائهم، فـ "خيانة عهد" يمثل جرس إنذار لهم، لأن أي شاب يمكن أن يفعل ما فعله "علي" بسبب إهمال أسرته له".

وأكمل حديثه:"كما أني لم أخش تقديم دور جريء في بداية مشواري الفني؛ لأن الجمهور أصبح لديه الوعي الكافي بأن الفن يقدم قضايا هادفة، والحمد لله ردود الأفعال على الدور كانت إيجابية".
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