شاهد.. يسرا في آخر لقاء لها عبر سكايب

نشرت الفنانة القديرة يسرا فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





ويظهر في الفيديو اللقاء الكامل للمداخلة التي قامت بها يسرا لايف عبر "سكايب" مع برنامج تريندنج المذاع عبر قنوات mbc.









وقد علقت يسرا على الفيديو قائلة :

لقائي مع @mbctrending





#خيانة_عهد #رمضان٢٠٢٠

#Youssra #يسرا













وقد نال الفيديو إعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالأتي :





مبدعة انتي السيدة يسرا تحياتي الكي





حلقة اليوم اكتر من رائعة ومستنية انتقامك من فرح





صار زمان مشايفين مسلسلة بهلمستوى





سبحان الله عندك سلام نفسى جميل جدًا ..بحبك انا كتير اجمل يسرا ربى يسعد قلبك وكل حياتك









وتقوم النجمة يسرا ببطولة مسلسل "خيانة عهد" بطولة حلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور، تأليف أحمد عادل وأمين جمال، وإخراج سامح عبد ‏العزيز.