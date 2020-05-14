بعد خروجه من السجن.. رضوان البرنس يتصدر تويتر.. ومغردون: اشوفها بتولع

دشن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #رضوان بعد خروج رضوان البرنس من السجن.





وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر"، وجاءت التعليقات كالتالي :

‏رضوان ع الاسفلت. اشوفها بتولع يا برنس

‏الله اكبر

‎#رضوان_البرنس ع الاسفلت

اجهز يا ‎#توحه انت واخواتك دانتوا ايامكوا سواد

‏والله انا فرحتلك اكنك خارج من السجن حقيقي !

‎#رضوان_البرنس

‏‎#البرنس رضوان خرج يا احمد يا زاهر شوفلك حته استخبي فيها بقي عشان هتوحشنا

‏الله يرحمك يا رفاعي لوكان عايش كان زمانه جاب حق رضوان ودشمل دماغ فتحي

‎#البرنس

‎#رضوان_البرنس





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ويشارك محمد رمضان في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

