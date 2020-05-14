خيانة في شهر العسل.. أسرار جديدة عن علاقة الأميرة ديانا بزوجها وكاميلا

منذ اللحظة الأولى لزواجهما الملكي لم يكن التوافق حليفا لهما، ولم يكن قلب الأمير تشارلز مشغولًا بعروسه الأميرة ديانا، وبدأت سلسلة خيانات الأمير تظهر في شهر العسل.





انتهت مراسم العرس الملكي بكاتدرائية القديس بولس، وتوجه الأمير تشارلز والأميرة ديانا إلى بالمورال لقضاء شهر العسل، وهناك تبدلت ابتسامات ديانا إلى التوتر والغضب، بعد ملاحظتها إيماءة حب من تشارلز لـ كاميلا حبيبته السابقة.





فقد كان يلتقي تشارلز بـ كاميلا قبل لقائه وزواجه بديانا، ولكنهم تفرقوا عن بعضهما بعد ترك الامير للجيش، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وعلى الرغم من ابتساماتها للكاميرات، قيل أن ديانا كرهت التواجد بشهر العسل وادعت أنها شعرت بعدم الراحة بالمكان.





ووفقًا لخبير ملكي أظهر تشارلز إيماءة إلى حبيبته السابقة أثناء شهر عسل مع زوجته الجديدة، وقال الخبير الملكي "ريتشارد فيتزويليامز" في حديثه على القناة الوثائقية عن تشارلز وكاميلا:"كان تشارلز يرتدي أزرار تحمل حرفي C و C ، وهذا يعني تشارلز وكاميلا".





لم تكن هذه هي المرة الأولى التي رصدت فيها ديانا علامة لحب تشارلز لحبيبته السابقة الذي حطم قلبها، فقد تحطم قلبها قبل أيام قليلة من زفافهم عندما وجدت عبوة تحتوي على سوار في مكتب السكرتير الخاص لتشارلز "مايكل كولبورن".





طلبت أن ترى ما بداخلها لترى المجوهرات محفورة بالحرفين G و F ، والتي تعني جلاديس وفريد ​​وهو الاسم المستعار الذي استخدمه تشارلز وكاميلا لبعضهما البعض.





وفي حديثه عن علاقة ديانا وتشارلز ، أضاف:"لم يكن لديهم أي شيء مشترك ، ولم يبدوا قادرين على التحدث مع بعضهم البعض".



