مصطفى الفقي: الفضل يرجع للرئيس السيسي في تدويل قضية سد النهضة.. فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن وزير الخارجية سامح شكري مهتم جدا بملف سد النهضة وله تصريحات قوية في هذا الشأن.





وأضاف " مصطفى الفقي" خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر" أن بقدر الكروت التي تمثل ضغوط على الطرف الاخر يتحدد الموقف التفاوضي على مائدة المفاوضات.





وأشار المفكر السياسي، إلى أن الفضل يرجع إلى الرئيس السيسي في تدويل سد النهضة عندما فتح موضوع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمر الماضي، لافتا إلى أن ما كان لسد النهضة ان يرى النور لو تحركت مر ضده منذ 10 سنوات.





وشدد " مصطفى الفقي" على أن قضية سد النهضة بالنسبة لمصر حياة أو موت، ولابد من حسمها الآن حتى لا تستمر الأزمة، لافتا إلى أن اثيوبيا تستخدم الاسلوب الإسرائيلي في التفاوض، كما تفعل إسرئيل في المستوطنات.