أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 14-5-2020

ننشر أسعار الذهب الكويتي اليوم، الخميس 14-5-2020، حيث سجّل سعر الذهب "عيار
21" في الكويت نحو 14.91 دينار كويتي.
وفيما يلي، يستعرض "صدى البلد" أسعار
الذهب في الكويت خلال تعاملات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الكويت
بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويت.
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أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (17.04
الدينار الكويتي) أي ما يعادل (55.12 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.62
الدينار الكويتي) أي ما يعادل (50.53 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (14.91
الدينار الكويتي) أي ما يعادل (48.23 دولار
أمريكي)
أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.78
الدينار الكويتي) أي ما يعادل (41.34 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (9.94
الدينار الكويتي) أي ما يعادل (32.15 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.52
الدينار الكويتي) أي ما يعادل (27.56 دولار أمريكي
أسعار الذهب في الكويت لـ الأوقية (529.94 الدينار
الكويتي) أي ما يعادل (1,714 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الكويت لـ الجنيه (119.28 الدينار
الكويتي) أي ما يعادل (385.84 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الكويت لـ الكيلو (16,948 الدينار
الكويتي) أي ما يعادل (54,820 دولار أمريكي)