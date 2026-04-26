سوريا.. أهالي القنيطرة يحتجون للإفراج عن أبنائهم المعتقلين لدى إسرائيل| صور

نظّم أهالي محافظة القنيطرة السورية وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق احتجاجا على الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له أبناؤهم من قبل قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي.





ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تندد بالممارسات التعسفية والانتهاكات المستمرة بحق أبناء القنيطرة، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل للكشف عن مصير المعتقلين والإفراج الفوري عنهم.





وأكد المحتجون أن هذه الاعتقالات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، داعين إلى ممارسة ضغوط دولية لوقف الانتهاكات المتكررة بحق أبناء الجولان السوري المحتل.





وشدد المشاركون على تمسكهم بحقوق أبنائهم ورفضهم لسياسات القمع والاعتقال، مطالبين وزارة الخارجية والمغتربين ببذل مزيد من الجهود الدبلوماسية والقانونية لمتابعة قضية المعتقلين والعمل على إطلاق سراحهم.