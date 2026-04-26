أسقطت مصابين.. 3 غارات إسرائيلية على بلدات في الجنوب اللبناني

تعرضت بلدة برج قلاوية في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان لـ 3 غارات نفذها طيران للاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى أضرار مادية في الممتلكات وسط حالة من التوتر والهلع بين الأهالي.



وفي النبطية شن الطيران الاسرائيلى غارة استهدفت دوار بلدة كفرتبنيت، وتم الإعلان عن سقوط عدد من الإصابات، فيما هرعت فرق الإسعاف إلى المكان لنقل الجرحى وتقديم الإسعافات اللازمة.



واستهدفت غارة جوية أخرى أطراف بلدة النبطية الفوقا، في سياق التصعيد المستمر في جنوب لبنان، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلى في أجواء المنطقة.