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أخبار البلد

القوى العاملة: إعفاء المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والمصريين بالإمارات من الغرامات

الخميس 14/مايو/2020 - 12:10 م
محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا مهما من مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان، اليوم الخميس، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للعمالة المصرية بالخارج، تلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالي بأبوظبي  حنان شاهين، أشارت فيه إلي رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر قرارا بإعفاء جميع المخالفين ومنهم المصريين لقانون دخول وإقامة الأجانب من جميع الغرامات المترتبة عليهم متى ما وقعت المخالفة قبل الأول من مارس 2020 سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول أو كانوا من فئة المقيمين متى بادروا إلى مغادرة الدولة خلال فترة المهلة الممنوحة والممتدة من 18 من مايو الجاري ولمدة 3 أشهر. 

وأوضحت أن مكرمة رئيس الدولة في هذا الخصوص تتضمن الإعفاء من جميع الغرامات المترتبة علي المستفيد منها سواء تلك المرتبطة ببطاقة الهوية أو تصاريح العمل المنتهية، وأنها لن تحول دون عودة المستفيد منها إلى الدولة متى استوفى الشروط اللازمة لذلك، إذ إن الاستفادة من مهلة المغادرة لن تأتي مقرونه بأي إجراء إداري متعلق بحرمان الشخص المستفيد من المهلة من دخول الدولة مستقبلا.

وقالت الملحق العمالي في تقريرها لوزير القوى العاملة إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية سوف تعلن عن تفاصيل جميع الإجراءات وقنوات تقديم طلبات الاستفادة من المهلة المقررة خلال الفترة القادمة، مع التأكيد على أهمية التقدم للاستفادة من فترة المهلة الممنوحة حتي  لا يخضعوا بعد الأجل المحدد إلى الأحكام النافذة لقانون دخول وإقامة الأجانب وما قد يترتب عليه حرمانهم من دخول الدولة مستقبلا.
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