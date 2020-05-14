نائب رئيس المقاولون العرب يتفقد مشروع إعادة تأهيل ورش السكة الحديد بالسبتية.. صور

قام المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بتفقد المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل ورش عمرة الجرارات بالسبتية.

وأوضح عفيفي خلال الزيارة ، أن المشروع من المقرر الإنتهاء من أعمال ودخول الورش الخدمة قريبًا ، وتعد من المشروعات الهامة فى إطار تطوير منظومة السكة الحديد.

رافقه خلال الزيارة المهندسين محمود الشرنوبي رئيس قطاع المشروعات الكهروميكانيكية وعادل حماد مدير إدارة المشروعات الكهروميكانيكية للمياه والصرف والمصانع وأسامة محسن نائب مدير الإدارة و أيمن تحفة نائب مدير إدارة المنشأت المتميزة.

من الجدير بالذكر أن استثمارات المشروع تبلغ حوالي 107 مليون جنيه ، وهو عبارة عن إعادة تأهيل ورش عمرة الجرارات بالسبتية المرحلة الأولى و التى تتكون من ( 12 مبنى إدارية – خدمية – ورش ).





كما يشمل المشروع إعادة تأهيل للأعمال المدنية والكهروميكانيكية من أعمال إنشائية ومعمارية وصحية و كهربائية وتكييف ومكافحة الحريق وشبكة داتا و تليفونات و إنشاء عدد (2) ورشة رئيسية ( ورش التجهيز- كبائن السلع ودهان القطارات ) وإعادة تأهيل الترانسبورتر المخصص لنقل القاطرة من ورشة إلى أخرى وبمرور القاطرة على هذه الورش تتم إعادة تأهيلها لأعمال التشغيل.