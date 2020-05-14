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أخبار العالم

السعودية تسجل 2039 إصابة كورونا جديدة بإجمالي 46869 حالة

الخميس 14/مايو/2020 - 03:15 م
السعودية تسجل 2039
السعودية تسجل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، إنها سجلت 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وبذلك يصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في السعودية إلى 46869 إصابة، منهم 41% من السعوديين و59% من غير السعوديين.

فيما بلغت حالات الوفاة الإجمالية جراء كورونا 283 حالة وفاة، بزيادة 10 حالات تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت الوزارة 1429 حالة تعاف من كورونا، ليبلغ اجمالي حالات الشفاء 19051 حالة.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 156 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.
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