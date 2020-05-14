مضاعفات خطيرة.. ثلث مرضى كورونا أصيبوا بالفشل الكلوي





وبحسب بما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية، أكد الدكتور كينار جافري أحد القائمين على الدراسة، أنه تم اكتشاف 36% مريض مصاب بتلف حاد في الكلى، في أول 5449 مصابًا بكورونا .





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أكد الأطباء القائمون على الدراسة أن 14% من المصابين بفيروس كورونا الذين تعرضوا لتلف حاد في الكلى، احتاجوا عمليات غسيل كلوي .



وتوصل الباحثون إلى أن فيروس كورونا قد يصيب الكلى ويسبب مضاعفات حينما يتمكن الفيروس من الجسم، ويصبح المريض يعاني من ضيق التنفس بشكل كبير، وهنا يكون للفيروس تاثير على بعض أجهزة الجسم ومنها الكلى .