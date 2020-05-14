البحرين تسجل 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والتعافي من فيروس كورونا المستجد.





وقالت الصحة البحرينية، إنها سجلت 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 215 حالة لعمالة وافدة، و29 لمخالطين و9 حالات قادمة من الخارج، ليصل عدد المصابين القائمين إلى 3839 حالة..





كما ذكرت الوزارة، أن 15 حالة جديدة تعافت من فيروس كورونا وتم إخراجهم من مركز العزل والعلاج، مؤكدة متابعة الحالات المتعافية طبيًا عقب خروجهم.





وبذلك بلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 2220 حالة.





ولفتت صحيفة "الأيام" إلى أن الإصابات المسجلة في البحرين حتى الآن بلغت 6069 حالة، بينها 10 حالات وفاة.