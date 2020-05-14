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أخبار العالم

وفيات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 300 ألف

الخميس 14/مايو/2020 - 06:29 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشف الإحصائيات الرسمية، اليوم الخميس، بشأن فيروس كورونا المستجد في العالم، عن تخطي الوفيات حاجز الـ 300 ألف وفاة في العالم. 


وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.


وذكرت الوزارة أنها سجلت 7 وفيات و189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.


وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 6442 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 529 وفاة.


وكانت الجزائر، قررت الثلاثاء الماضي، تمديد الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا لمدة 15 يوما إضافية، كخطوة احترازية في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.
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