قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكالة الأنباء الفرنسية تبرز أهم خمس مزايا للمتحف المصري الكبير
صدى البلد في قلب الحدث التاريخي .. لحظة بلحظة مع افتتاح المتحف المصري الكبير
هنا جودة لـ صدى البلد : فخورة برؤية مصر تواصل كتابة التاريخ من بوابة المتحف الكبير
بالأسماء .. قائمة المدعوين لحفل المتحف المصري الكبير
40 منظمة إنسانية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة
وزير الخارجية التونسي يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير نيابة عن الرئيس
تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
انتصار السيسي : المتحف الكبير شاهد على أن مصر حضارة تبني مستقبل
السيدة انتصار السيسي ترحب بضيوف مصر: المتحف المصري الكبير يجسّد "معنى الجمال في الإبداع والقوة في السلام"
يسرا في رسالة للعالم عن المتحف الكبير: تعالوا شوفوا مصر أرض الحضارة
مصرع 13 شخصا في انهيارات أرضية بكينيا
‎عزمي محيلبة لـ"صدى البلد": المتحف الكبير تأكيد لقدرة المصريين على تحقيق المستحيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فرح الزاهد: سعيدة بنجاح لينك .. ورسالة سعاد لكل أم : متنسيش حلمك

فرح الزاهد
فرح الزاهد
أحمد إبراهيم

أعربت الفنانة فرح الزاهد عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسل "لينك" وتصدره قوائم المشاهدة على منصة Watch It وقناة DMC، مشيرة إلى أن شخصية "سعاد" التي قدمتها كانت من أقرب الأدوار إلى قلبها.

وقالت فرح في تصريحات خاصة:

“أنا مبسوطة جدًا من ردود الفعل على شخصية سعاد، وبشوف كل يوم كومنتات من الناس على الفيسبوك وإنستجرام، حتى على جروب الماميز بيتكلموا عنها. الناس اتكلمت عن الست اللي بتعيش ضحية مع جوزها، وسعاد غلطت لأنها قبلت ده. نفسي كل ست تتعلم من تجربتها وما تسيبش نفسها في علاقة مؤذية.”

وأضافت فرح أن التجربة كانت ثرية على المستوى الإنساني والفني:

“رسالتي لكل أم: أوعي تنسي حلمك لمجرد إنك خلفتي. الأمومة مش نهاية الحلم، بالعكس دي دافع إنك تكوني أقوى.”

كما تحدثت عن كواليس العمل قائلة:

“اتشرفت إني اشتغلت مع نجوم كبار زي سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، وأحمد صيام، واتعلمت منهم كتير جدًا. وكمان الشباب الجميلين زملائي زي سليم الترك، محمود ياسين جونيور، كريم العمري، لينا صوفيا، وزينب العبد.”

وتابعت:

“الورق بتاع محمد جلال رائع جدًا، والمخرج محمد حماقي كان دايمًا معانا في كل تفصيلة وبيوجهنا بحب وهدوء.”

“بشكر المنتج أحمد بلال والمنتجة إيمان أبوالدهب لأنهم سهلوا كل حاجة لينا ووقفوا جنب كل الفنانين.”

المشاهد القريبة الى فرح الزاهد فى لينك 

وعن المشاهد الأقرب إلى قلبها، أوضحت فرح:

“من أحب المشاهد ليا كان مع سيد رجب، حسيت فيه بمشاعر الأب الحقيقية. أما أصعب مشهد فكان لما اكتشفت الخيانة، وكمان مشهد و تنا بفتكر امى و انا بتكلم مع اسما رانيا يوسف اللي بكيت فيه 8 دقايق متواصلة.”

واختتمت حديثها برسالة للجمهور:

“المسلسل لكل أفراد العيلة، بيجمع كل الأعمار وده سر نجاحه. واستنوا سعاد فى الحلقة الأخيرة فيها مشاعر ومفاجآت كتير.”

يعرض مسلسل "لينك" من السبت إلى الأربعاء على شاشة DMC، إلى جانب عرضه عبر منصة Watch It.

ويشارك في بطولته سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج.

المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، مسئول اعلامى د. محمد محسن ومن إنتاج إيمالاين – إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

فرح الزاهد الفنانة فرح الزاهد أعمال فرح الزاهد أفلام فرح الزاهد مسلسل لينك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

خالد الغندور

الغندور يعلن عن رحيل فيريرا و يكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

كيف أثرت مستحضرات التجميل المصرية القديمة على طقوس الجمال؟

كيف أثرت مستحضرات التجميل المصرية القديمة على طقوس الجمال؟

طريقة عمل مخبوزات بالجبنة والطماطم

طريقة عمل مخبوزات بالجبنة والطماطم.. بأسهل الخطوات

مكرونة بالزبدة والزيتون

طريقة عمل مكرونة بالزبدة والزيتون بأسهل الخطوات

بالصور

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

فيديو

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد