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رياضة

طاهر أبو زيد: لم أفكر في الترشح لرئاسة اتحاد الكرة لهذا السبب

الخميس 14/مايو/2020 - 07:59 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أكد طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، أنه لم يفكر في الفترة الماضية في ترشحه لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقبلة.

وقال طاهر ابوزيد، في تصريحات خاصة لبرنامج "النجوم في رمضان"، الذي تقدمه نجلاء عبد البر عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :'"لم أفكر مطلقا في الترشح لاتحاد الكرة، بسبب الظروف التي يمر بها العالم في مجابهة فيروس كورونا، لكن لكل حدث حديث".

وتابع"المرحلة الحالية لا تطلب أي صراعات بين أشخاص على انتخابات، ويجب أن يكون توافق على أشخاص بعينها من أجل خدمة الرياضة المصرية، في ظل تحرك إدارة كرة القدم من ضعيف لأضعف، والمرحلة القادمة هي مرحلة إنكار الذات وخدمة الوطن فقط".

وأشار"أؤيد عودة النشاط الرياضي مرة اخرى وظهور كرة القدم المصرية في صورتها الحقيقية في ذلك الوقت".

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