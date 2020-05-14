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احتجاز ٤ سفن صيد واعتقال ٨ صيادين بمياه الخليج بإيران..فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 08:04 م
سفينة صيد
سفينة صيد
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محمود محسن
أعلن النائب العام في إقليم هرمزكان جنوب إيران، علي صالحي، عن احتجاز أربع سفن صيد في مياه الخليج واعتقال ثمانية صيادين أجانب.

وذلك بسبب انتهاكهم القوانين وقيامهم بالصيد في المياه الإيرانية.

ولم يكشف صالحي عن جنسية الصيادين المعتقلين في مياه الخليج.

وأصاف الصالحي انه تم تحويلهم إلى السلطات القضائية.

وايضا تم ضبط أربعين طنا من مختلف أنواع الأسماك كانت على متن السفن
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