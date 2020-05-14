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فن

مسلسل عمر ودياب الحلقة 21.. علي ربيع ومصطفى خاطر يعملان بودي جاردات لـ ويزو

الخميس 14/مايو/2020 - 08:20 م
صدى البلد
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محمد نحلة

بدأت الحلقة الواحدة و العشرون من مسلسل "عمر ودياب" المعروض على قناة "on e"، بقيام علي ربيع ومصطفى خاطر بالعمل عند ويزو في الفيلا بودي جاردات بعدما أنقذوها من محاولة اغتيال.


وبدأوا بوضع خطة لتأمينها، وعرفوا أنهما في خطر بعدما أخبرتهما أن زوجها يقتل كل الجاردات الذين يعملون معها.


وأثناء عودتهما إلي البيت وجدا أشخاصا يقدمون على عمل فقررا أن يدخلا لرؤية ماذا يحدث.


وكان مصطفى خاطر، قال خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، إنه هو الذى اقترح اسم المسلسل ليصبح "عمر ودياب"، ووافق فريق العمل.


وأكد أن مشاركة على ربيع فى بطولة مسلسل عمر  ودياب تمنحه القوة، معقبا: "بنشتغل مع بعض من زمان وفاهمين بعض جدا".

مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.


يذكر أن علي ربيع، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التليفزيون.

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