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فن

مسلسل عمر ودياب الحلقة 20.. علي ربيع ومصطفى خاطر يفشلان في عملهما الجديد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:01 م
عمر ودياب
عمر ودياب
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محمد نحلة

بدأت الحلقة العشرين من مسلسل "عمر ودياب" المعروض على قناة "on e"، بقيام علي ربيع ومصطفى خاطر بالعمل في احد الاندية، ولكنهما سرعان ما تسببا في فوضى بهذا النادي، وتم طردهما.


وبدءا في رحلة جديدة للبحث عن عمل، وعرض علي ربيع على مصطفى خاطر ان يذهب الي الفتاة الغنية التي تعرف عليها؛ لتجد لهما عملا، وحينما ذهب اليها؛ اعترفت له بحبها، فقرر الا يسألها عما اتى اليه.


واثناء عودتهما الي البيت، وجدا اشخاصا يقدمون على عمل؛ فقررا ان يدخلا ويريان ماذا يحدث.


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وكان مصطفى خاطر، قال خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، إنه هو الذى اقترح اسم المسلسل ليصبح "عمر ودياب"، ووافق فريق العمل.


وأكد أن مشاركة على ربيع فى بطولة مسلسل عمر  ودياب تمنحه القوة، معقبا: "بنشتغل مع بعض من زمان وفاهمين بعض جدا".


مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.


يذكر أن علي ربيع، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التليفزيون.


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