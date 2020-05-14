يسرا اعتذرت.. إدوارد: ندمان على المشاركة في هذا الفيلم والسيناريو كان "منيل بستين نيلة".. فيديو

قال الفنان إدوارد، إنه ندمان على المشاركة في فيلم مهمة من فيلم قديم مع الفنانة فيفي عبده.
وأضاف أدوارد في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"،: "لم أكن بطل الفيلم والفيلم كان بطولة الفنانة يسرا وعمرو سعد".
وتابع إدوارد: "فجأة لقيت محمد السبكي بيقولي إن يسرا اعتذرت وعمرو سعد اعتذر"، مضيفا: "سيناريو فيلم مهمة في فيلم قديم منيل بستين نيلة".
وأكمل ادوارد: "في فترة من حياتي عملت مرحلة انتشار واشتغلت أفلام كتير مكنتش حاببها ومن أجل الحصول على أموال".
ولفت ادوارد: "فيلم أحاسيس خسرني جمهور أغلبه من الأطفال ومش انا اللي اعمل ده".