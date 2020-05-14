يسرا اعتذرت.. إدوارد: ندمان على المشاركة في هذا الفيلم والسيناريو كان "منيل بستين نيلة".. فيديو

قال الفنان إدوارد ، إنه ندمان على المشاركة في فيلم مهمة من فيلم قديم مع الفنانة فيفي عبده.





وأضاف أدوارد في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"،: "لم أكن بطل الفيلم والفيلم كان بطولة الفنانة يسرا وعمرو سعد".





وتابع إدوارد: "فجأة لقيت محمد السبكي بيقولي إن يسرا اعتذرت وعمرو سعد اعتذر"، مضيفا: " سيناريو فيلم مهمة في فيلم قديم منيل بستين نيلة".





وأكمل ادوارد: "في فترة من حياتي عملت مرحلة انتشار واشتغلت أفلام كتير مكنتش حاببها ومن أجل الحصول على أموال".



