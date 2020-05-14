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توك شو

يسرا اعتذرت.. إدوارد: ندمان على المشاركة في هذا الفيلم والسيناريو كان "منيل بستين نيلة".. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 08:34 م
إدوارد
إدوارد
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هاني حسين
قال الفنان إدوارد، إنه ندمان على المشاركة في فيلم مهمة من فيلم قديم مع الفنانة فيفي عبده.

وأضاف أدوارد في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"،: "لم أكن بطل الفيلم  والفيلم كان بطولة الفنانة يسرا وعمرو سعد".

وتابع إدوارد: "فجأة لقيت محمد السبكي بيقولي إن يسرا اعتذرت وعمرو سعد اعتذر"، مضيفا: "سيناريو فيلم مهمة في فيلم قديم منيل بستين نيلة".

وأكمل ادوارد: "في فترة من حياتي عملت مرحلة انتشار واشتغلت أفلام كتير مكنتش حاببها ومن أجل الحصول على أموال".

ولفت ادوارد: "فيلم أحاسيس خسرني جمهور أغلبه من الأطفال ومش انا اللي اعمل ده".
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