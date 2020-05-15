أشرف صبرى: أزمة فيروس كورونا دفعت الجميع نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي

وأضاف «صبري»، أن

في زمن الكورونا في غاية الأهمية واستخدامه ليس خيارا أو رفاهية، سواء للأفراد أو المؤسسات والشركات حيث أصبحت التكنولوجيا اليوم فكرا مختلفا ومؤثرا في خفض تكلفة البيع وتقديم الخدمات أسرع والوصول إلي أكبر عدد من المستفيدين والعملاء.