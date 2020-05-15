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اقتصاد

أشرف صبرى: أزمة فيروس كورونا دفعت الجميع نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:05 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، أن أزمة فيروس كورونا دفعت الجميع نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي واتجاه الدول نحو الاكتفاء الذاتي من السلع وإعادة تقييمها لمتطلباتها واحتياجاتها الداخلية والخارجية.

وأضاف «صبري»، أن التحول الرقمي في زمن الكورونا في غاية الأهمية واستخدامه ليس خيارا أو رفاهية، سواء للأفراد أو المؤسسات والشركات حيث أصبحت التكنولوجيا اليوم فكرا مختلفا ومؤثرا في خفض تكلفة البيع وتقديم الخدمات أسرع والوصول إلي أكبر عدد من المستفيدين والعملاء.

وأوضح أن التكنولوجيا أصبح لها دورا مؤثرا في تعاملاتنا البنكية حيث بلغت إجمالي بطاقات المدفوعات الالكترونية 40 مليونا في خلال 5 سنوات واتجاه الدولة نحو تشجيع التعامل الرقمي. مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل الهوية الرقمية لإعطاء دفعة قوية الدولة في الوصول إلى تأمين المعاملات المالية الإلكترونية.

وقال «صبري»، إن تعاون شركات الدفع الإلكتروني مع البنوك لا شك أنه يساعد في الوصول إلى كثير من الفئات المستهدفة وتوسيع قاعدة العملاء، مضيفًا أنه هناك العديد من الفرص الواعدة للشركات التكنولوجية المصرية لتنفيذ مشروعات عديدة حيث لا يزال هناك فرص وحاجة لخدمات الإقراض الرقمي والتأمين الرقمي ونظام بيع الوحدات السكنية وإدارة اتحادات الشاغلين لشركات المطورين العقاريين والصيانة وبيع السيارات إلكترونيا وغيرها.
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